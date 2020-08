Esimesed septembripäevad tulevad võrdlemisi päikselised

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja tekib udu. Puhub lääne- ja loodetuul 2-7, põhjarannikul põhja- ja loodetuul 5-10, puhanguti 14 m/s. Sooja on 6-11, rannikul kohati 15 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, pärastlõunal jääb sajuhooge harvemaks. Puhub põhjakaaretuul 3-9 m/s. Sooja on 16-20 kraadi.

Kolmapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub ida- ja kirdetuul 2-8 m/s. Sooja on 4-9, saarte rannikul kohati kuni 14 kraadi. Kolmapäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati võib hoovihma sadada. Puhub ida- ja kirdetuul 5-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 17-21 kraadi.