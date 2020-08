Nädalavahetusega saabuvad sügisilmad

Laupäev, 29.08. lahkub kitsas kõrgrõhuvöönd Venemaale. Esialgu on pilvi hõredalt ja üksikutes kohtades sajab hoovihma. Pärastlõunal muutub taevas Edela-Eestist ühtlaselt pilve ja kohale jõuab tihedam sajuala. Puhub kagu- ja idatuul 3-9, saartel tugevneb 5-11, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16 kuni 20 kraadi. Laupäeva ööl vastu pühapäeva on oodata vihma.

Pühapäeval, 30.08. liigub madalrõhkkond eeldatavasti üle Eesti Venemaale. Puhub idakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14, enne keskööd saartel kuni 17 meetrit sekundis, pärast keskööd pöördub tuul Lõuna-Eestis edelasse. Õhutemperatuur on 8 kuni 13 kraadi, rannikul kuni 16 kraadi. Päeval pilvkate hõreneb, ent kohati sajab hoovihma. Tuul vaibub järk-järgult ja on õhtul nõrk ning muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 17 kuni 22 kraadi.

Esmaspäeval, 31.08. jääme tõenäoliselt lõuna poolt mööduva tsükloni põhjaserva. Öösel on liikvel üksikud hoovihmapilved. Puhub enamasti idakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6 kuni 11 kraadi, rannikul kuni 15. Päeval saab pilvede areng hoogu juurde ja hoovihma sajab mitmel pool. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-8 meetrit sekundis, rannikul on tuul tuntavam. Õhutemperatuur on 16 kuni 19 kraadi.