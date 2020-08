Neljapäeval tuleb kuni 20 kraadi sooja

Öösel on valdavalt pilves ilm. Liivi lahele jõuab sajuala ja levib üle maa kirdesse. Loode-Eestis on saju tõenäosus väiksem. Mandril puhub tuul enne südaööd lõunakaarest 3-8 m/s, saartelt alates pöördub idakaarde ning tugevneb 4-10, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 8-13 kraadi, rannikul kuni 16 kraadi.

Peipsi järvel puhub öösel lõunakaare tuul 3-8 m/s, vastu hommikut pöördub tuul idakaarde. Laine kõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Pärast keskööd hakkab vihma sadama ja nähtavus on mõõdukas. Sooja on 11-13 kraadi.

Hommikul püsib valdavalt pilves ilm ning paljudes kohtades sajab vihma. Päeva jooksul loode poolt alates pilvkate hõreneb ja saju tõenäosus väheneb. Pärastlõunal on sajuhooge veel Lõuna- ja Ida-Eestis, õhtul taandub sadu Venemaale. Tuul pöördub põhjakaarde ja puhub 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 15-20 kraadi.