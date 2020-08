Ees on ootamas vihmased ilmad

Neljapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab vihma, suurem on tõenäosus Lõuna- ja Ida-Eestis. Tuul puhub lõunakaarest 3-8 m/s, pärast keskööd pöördub alates saartest kirdesse ja põhja ning tugevneb rannikul puhanguti 11 m/s. Sooja on 8-13, rannikul kuni 15 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab hoovihma, õhtu poole saju tõenäosus väheneb. Puhub põhjakaare tuul 4-9, rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 16-20 kraadi.

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast keskööd sajab kohati hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 3-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 6-12, rannikul kuni 15 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 3-8 m/s, pärastlõunal Lääne-Eestis nõrk muutliku suunaga tuul. Sooja on 16-20 kraadi.