Korralikku suvesooja jagub veel vähemalt nädalaks ajaks

Laupäeva öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Paiguti on udu. Puhub valdavalt edelatuul 2-7 m/s. Sooja on 9-14, rannikul kuni 17 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega kuiv ilm. Õhtu poole on Ida-Eestis vahelduva pilvisusega ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 3-8, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 21-27 kraadi.

Pühapäeva öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul 2-7, rannikul kuni 10 m/s. Sooja on 11-15, rannikul kuni 18 kraadi. Päeval on päikesepaisteline ilm, pärastlõunal Kirde-Eestis aga vahelduva pilvisusega ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 4-9, põhjarannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 22-28 kraadi.

Esmaspäeva öösel on selge või vähese pilvisusega kuiv ilm. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde ja puhub 2-8 m/s. Sooja on 9-14, rannikul kuni 17 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Tuul on muutliku suunaga 2-7 m/s. Sooja on 19-24 kraadi.

Teisipäeval jääb kõrgrõhkkonna serv Eesti kohale. Öö on laialdaselt selge taevaga ja kuib. Päeval on päikest ja pilverünki, aga sajuhoogude võimalus on võrdlemisi väike. Tuul on nõrk. Loode poolt saabuv õhumass vahetab suure palavuse pisut värskema vastu, kuid öised temperatuurid siiski alla 10 kraadi ei lange, päevasoe kerkib 20-25 kraadini või isegi kraad-paar kõrgemale.

Kolmapäeval pöördub õhuvool uuesti lõunakaarde ja ilm muutub taas palavamaks. Öine õhutemperatuur jääb siis 12-17°C piiresse, päevasooja on 22-27 kraadi. Kõrgrõhkkonna mõjuväljas on pilvi hõredalt ja ilm püsib tõenäoliselt sajuta.