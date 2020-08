Nädala lõpp ja uue nädala algus pakub kuni 28 kraadi sooja

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sisemaal tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 m/s. Sooja on 6-12, rannikul kuni 16 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul, rannikul briisituul 1-6 m/s. Sooja on 19-24 kraadi.

Laupäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt edelatuul 2-7 m/s. Sooja on 9-14, rannikul kuni 17 kraadi. Päeval on enamasti päikesepaisteline, õhtupoolikul võib arenevaist pilvedest kohati hoog vihma tulla. Puhub edela- ja läänetuul 3-8, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 22-27 kraadi.

Pühapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul 2-7, rannikul puhanguti 10 m/s. Sooja on 11-16, rannikul kuni 18 kraadi. Päeval on päikesepaisteline ilm. Puhub läänekaare tuul 2-7, põhjarannikul läänetuul 4-10 m/s. Sooja on 23-28 kraadi.

Esmaspäeval ja teisipäeval püsib kõrgrõhkkonna servas südasuviselt soe ja rahulik ilm. Ööd on laialdaselt selge taevaga ja kuivad. Päeval on päikest ja pilverünki ning üksikuis paigus võib hoovihma sadada ja äikest olla. Öösiti on sooja üle 10 kraadi, päeval 21 kraadist rannikul 25-28 kraadini sisemaal. .