Ilmateenistus: augusti esimesel poolel saab nautida rannailma, kuu lõpp on vihmane

Prognoosis märgitakse, et madalrõhuvööndi mõjul on vihma võimalus suur kuni 5. augustini. Alates 6. augustist tugevneb Kesk-Euroopa kohal kõrgrõhuala ja tuleb edasi põhja poole ning hoiab suuremad sajud meist eemal. Päevasel ajal aga ei suuda kõrgrõhuala südasuviselt soojas õhumassis rünksajupilvede arengut takistada ning kohatised äikesevihmahood on tõenäolised.