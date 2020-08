Teisipäeval tuleb kuni 22 kraadi sooja

Lõuna poolt alates pilvisus tiheneb. Pärast keskööd läheneb Lätist vihmasadu, mis levib hommikuks Põhja-Eestisse. Paiguti on võimalik äike. Puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja on 11-16 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja laine kõrgus on 0,3-0,6 meetrit. Hommikupoole ööd hakkab vihma sadama ja võib olla äikest. Nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 15-17 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Enamasti kõikjal sajab vihma, kohati võib olla äikest ja sadu on tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Sooja on 17-22 kraadi.