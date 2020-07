Nädala lõpp ja uus nädal toovad korraliku suvesooja

Neljapäeva öö hakul on vähese ja vahelduva pilvisusega suurema sajuta ilm. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus tiheneb, hakkab vihma sadama ja sadu levib edasi mandrile. Puhub edela- ja lõunatuul 5-10, puhanguti 13, Saaremaal ja Liivi lahe ümbruses kuni 17 m/s. Sooja on 9-14, meretuulega rannikul kuni 16 kraadi. Ennelõunal on pilves ilm ja sajab vihma, on võimalik äike. Pärastlõunal saartel ja Loode-Eestis pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub edela- ja läänetuul, saartelt alates pöördub loodesse ja puhub 5-11, puhanguti 14, Liivi lahe ääres 16 m/s. Sooja on 16-19 kraadi.

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 4-9, puhanguti 12 m/s. Sooja on 8-13, meretuulega rannikul kuni 16 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Õhtul pilved ja sajuhood hõrenevad. Puhub loode- ja põhjatuul 5-10, puhanguti 15 m/s. Sooja on 16-21 kraadi.

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub loode- ja põhjatuul 3-8, puhanguti 12 m/s. Sooja on 9-14, meretuulega rannikul kuni 17 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-8 m/s. Sooja on 18-23 kraadi..

Pühapäeval laieneb üle Skandinaavia ja Soome madalrõhuvöönd ning kõrgrõhuhari taganeb lõuna poole, kuid säilitab siiski väikese ülekaalu meie aladel ega lase tihedamal sajul veel tulla. Päeval lisanduvast pilvekihist aga üksikute vihmahoogude tõenäosus suureneb. Läänekaare tuul muutub tugevamaks. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal 10 kraadi lähedale, rannikul püsib 15 kraadist kõrgemal, päeval tuleb sooja 19-24 kraadi.

Esmaspäeval koondub madalrõhkkond Botnia lahele, laieneb servaga üle Läänemere ja toob Eestisse niiskema õhumassi. Öösel on vihma võimalus suurem Eesti lääne- ja põhjaservas, päeval kannab edelavool laialdasemalt vihmapilvi üle maa. Tuul tõmbub ööks tagasi ja puhub lõunakaarest, päeval pöördub taas edelasse ja läände ning muutub tugevamaks. Öösel on sooja 9-14, rannikul kuni 18 kraadi, päeval 19-24 kraadi.