Lähipäevil jäävad õhusooja maksimumid 22 kraadi kanti

Kolmapäeva öösel pilvisus alates saartelt tiheneb ja hakkab vihma sadama. On äikeseoht. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 m/s. Sooja on 13-18 kraadi. Hommikupoolikul on pilves selgimistega ilm. Ajuti sajab vihma ja on äikeseoht, sadu võib olla paiguti tugev. Pärastlõunal pilvisus hõreneb ja saju tõenäosus väheneb. Tuul pöördub edelasse ja läände ning tugevneb 5-11, puhanguti 14-16 m/s. Sooja on 17-22 kraadi.

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, saju tõenäosus on suurem Lääne-Eestis. Puhub edela- ja lõunatuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 8-14, rannikul kohati kuni 16 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Sajab hoovihma ja on äikeseoht. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, puhanguti 14-16 m/s. Sooja on 16-20 kraadi.