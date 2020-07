Teisipäev tuleb soe ja äikesevõimalusega

Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vihma ja on äikest. Paiguti tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 meetrit sekundis, äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 12–17 kraadi, paiguti võib temperatuur langeda kuni 8 kraadini.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 1–7 meetrit sekundis ja laine kõrgus on kuni 0,5 meetrit. Ilm on sajuta. Paiguti võib tekkida udu, muidu on nähtavus hea. Sooja on 14–16 kraadi.

Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja paiguti on äikest. Võib tulla rahet. Õhtul saju võimalus väheneb. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s, saartel valdavalt lõunakaare tuul 3–9 meetrit sekundis, äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 19–25 kraadi.