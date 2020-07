Nädalalõpp võib tulla vihmane

Öö vastu kolmapäeva on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Mõnel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 6-11, rannikul kuni 14 kraadi. Kolmapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 m/s, saartel nõrk muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on 18-23 kraadi.

Ööl vasti neljapäeva on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 8-12, rannikul kohati 15 kraadi. Neljapäeva päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 19-23 kraadi.

Ööl vastu reedet on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 9-15 kraadi. Reede päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis võib sadada kohati hoovihma. Puhub valdavalt põhja- ja loodetuul 3-8 m/s. Õhutemperatuur on 19-24 kraadi.