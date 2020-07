Teisipäeval tuleb kuni 21 kraadi sooja

Öösel on selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Mõnel pool on udu. Puhub läänekaare tuul 2–7, enne südaööd rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Sooja on 6–11, rannikul kuni 14 kraadi.

Peipsi järvel puhub läänekaare tuul 2–7 meetrit sekundis ja laine kõrgus on kuni 0,5 meetrit. Ilm on olulise sajuta. Nähtavus on enamasti hea, paiguti võib udu tekkida. Sooja on 8–11 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub lääne- ja loodetuul 3–8, põhjarannikul puhanguti 11 meetrit sekundis, saartel puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Sooja on 17–21 kraadi.