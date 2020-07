Ilmateenistus hoiatab: laupäeval võib Eestit tabada torm, pole välistatud 30 m/s küündivad tuuleiilid

Ilmateenistuse teatel jõuab 11. juulil Läänemere õhuruumi madalrõhkkond, mille kaugeks eelkäijaks oli troopiline tsüklon Edouard. Troopilise orkaani ägeduse on see keeris ammu minetanud, kuid Euroopa 50-ndailt laiuskraadidelt kaasa toodud soojus võib siinse jahedusega kokku puutudes anda madalrõhkkonnale jõulist energiat ja kiire ägenemise kaasa tuua.

Sünoptikud rõhutavad, et olukord on üsna tavatu ka seepärast, et veel on prognoositavas madalrõhkkonna liikumistrajektooris ja arengus ebaselgust. Ühtlasi soovitatakse tungivalt jälgida edasisi ilmaprognoose, eriti kellel on plaanis merele minna, aga ka ehitustel ja teistel elualadel, kus tugev tuul võib varalist kahju tekitada või lausa eluohtlik olla.