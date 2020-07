Lähipäevade ilm püsib jahedapoolne

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti 14, rannikul 8-13, puhanguti 17, enne südaööd kuni 20 m/s. Sooja on 11-15 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Pärastlõunal läheb saartelt alates selgemaks. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti 14, rannikul 8-13, puhanguti kuni 17 m/s, lõuna paiku nõrgeneb, pärastlõunal puhub edela- ja läänetuul 4-9, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 15 m/s. Sooja on 15-18, Ida-Eestis kuni 20 kraadi.

Kolmapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Vastu hommikut on saartel pilvisem ja sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 3-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 9-13, rannikul kuni 15 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja sajab hoovihma. Puhub edelatuul 3-8, rannikul puhanguti kuni 11, pärastlõunal tugevneb saartel ja läänerannikul 5-10, puhanguti 14 m/s. Sooja on 14-18, Ida-Eestis kuni 20 kraadi.