Esmaspäeval tuleb tuult ja vihma

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Pärast keskööd sadu harveneb. Puhub edela- ja lõunatuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja rannikul 9-15, puhanguti 21 meetrit sekundis. Sooja on 13-18 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja lõunatuul 7-11, puhanguti 16 meetrit sekundis. Lainekõrgus on 0,7-1,3 meetrit. Sajab vihma, vastu hommikut sadu hõreneb. Nähtavus mõõdukas või halb. Sooja on 15-17 kraadi.

Esmaspäeva ennelõunal on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Pärastlõunal pilvkate hõreneb ning sadusid on vaid üksikutes kohtades. Puhub edelatuul 6-12, puhanguti 17 meetrit sekundis, saartel ja rannikul 9-15, puhanguti 21 meetrit sekundis. Sooja on 16-20, Kagu-Eestis kuni 22 kraadi.