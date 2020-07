Pühapäev tuleb sajune ja tuuline, hoovihmad jätkuvad ka uue nädala esimesel poolel

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva pilves ilm. Saartelt liigub uus sajuala üle Eesti. Puhub edelatuul 4-10 m/s, rannikul puhanguti 13 m/s, Liivi lahe ümbruses 8-11, puhanguti 15 m/s. Sooja on 11-16 kraadi.

Peipsi järvel puhub edelatuul 5-10, puhanguti 14 m/s. Lainekõrgus on 0,8-1,3 meetrit. Pärast südaööd sajab vihma. Nähtavus on mõõdukast heani. Sooja tuleb 15-16 kraadi.

Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja aeg-ajalt sajab vihma, pärastlõunal on sajuhooge veidi harvemalt. Puhub valdavalt läänekaaretuul 3-9, puhanguti 13 m/s. Saartel ja läänerannikul tugevneb pärastlõunal edelatuul 8-12, puhanguti 15 m/s, õhtul kuni 18 m/s. Sooja on 17-21 kraadi.

Peipsi järvel puhub edelatuul 6-11, puhanguti kuni 15 m/s. Õhtuks tuul nõrgeneb. Lainekõrgus on 0,8-1,3 meetrit. Sajab vihma ja nähtavus on enamasti mõõdukas. Sooja 16-19 kraadi.

Eeloleva nädala esimene pool jätkub hoovihmadega

Jahedapoolset ja hoovihmast ilma jätkub vähemalt järgmise nädala keskpaigani.

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva enamasti pilves ilm. Sajuala liigub saartelt üle mandri ida suunas. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul 15-18 m/s. Sooja on 13-17 kraadi. Esmaspäeva hommikupoolikul on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Pärastlõunal pilvkate hõreneb ja sadu hõreneb. Puhub edelatuul 6-12, puhanguti 15 m/s, rannikul 9-15, puhanguti kuni 20 m/s. Sooja on 17-20, Kagu-Eestis kuni 22 kraadi.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub edelatuul 6-11, puhanguti 15, rannikul 9-15, puhanguti kuni 20 m/s. Sooja on 11-16 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edelatuul 6-11, puhanguti 15, rannikul 9-15, puhanguti kuni 20 m/s. Pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on 15-20 kraadi.