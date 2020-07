Nädalalõpp ei pääse hoovihmadest

Ööl vastu reedet on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 10-15, rannikul kuni 17 kraadi. Reede päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib hoovihma sadada. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 18-23 kraadi.

Ööl vastu laupäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub edelatuul 3-8, öö hakul rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 8-13, rannikul kuni 17 kraadi. Laupäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, õhtupoolikul jõuab laialdasem sadu Lääne-Eestisse. Edelatuul tugevneb 5-11, puhanguti 15, saartel ja läänerannikul kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 17-22 kraadi.