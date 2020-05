Pühapäev tuleb päikseline, juuni alguses on sooja üle 20 kraadi

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub kirdetuul 5-11, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 7-12 kraadi.

Peipsi järvel puhub kirdetuul 6-11, puhanguti 15 m/s. Lainekõrgus on 0,6-1,2 meetrit. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on 9-11 kraadi.

Pühapäeva päeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub kirde- ja põhjatuul 6-12, puhanguti kuni 18 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 14-20, meretuulega rannikul paiguti 12 kraadi.

Peipsi järvel puhub kirde- ja põhjatuul 7-12, puhanguti kuni 18 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb. Lainekõrgus on 0,7-1,3 meetrit. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on 15-17 kraadi.

Esimestel juunipäevadel sooja üle 20 kraadi

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on 6-11 kraadi. Esmaspäeva päeval on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub põhjakaaretuul 2-8 m/s. Põhjarannikul on tuul muutliku suunaga. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 18-22, Ida-Eestis 14-17 kraadi.

Teisipäeva öösel on vähese või vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on 4-9, rannikul kohati 12 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Sooja on 15-20, Lääne-Eestis kohati 22 kraadi.