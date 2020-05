Ilmauurija: juuni algus võib jääda ainsaks suvesoojaks

Kameniku sõnul tuleb juunikuu algus soe ja jaanipäeval võib oodata ka vihma. 10. juuni paiku võib oodata tagasilöögina jahedat ilma, ent lund ootama seetõttu ei pea: «Pigem asendub 25-kraadine soe 15–18 kraadiga ja eks siis ole näha – see jaanipäev on praegu selline, et 52 protsenti paistab kuiva ja 48 protsenti vihmane,» selgitas ta.