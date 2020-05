Järgmisel nädalal võib kuni 20 kraadi sooja tulla

Laupäeva öösel on selge ilm. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi, rannikul tuleb kuni +7 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga, saartel ja läänerannikul lõunakaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Sooja on 14-17, rannikul 10 kraadi ümber.

Pühapäeva öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb, saartel hakkab vihma sadama ja sadu levib pärast keskööd mandrile. Puhub lõunakaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Sooja on 3-8, Lääne-Eestis kuni 10 kraadi. Päeval on valdavalt pilves ilm ja vihmasadu laieneb üle Eesti. Õhtupoolikul on saartel selgimisi ja saju võimalus on väiksem. Tuul pöördub kagust järk-järgult lõunasse ja edelasse 3-8, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 10-14, Ida-Eestis kuni 16 kraadi.

Esmaspäeva öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Ida pool on pilvisem ja mõnes kohas sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 meetrit sekundis. Sooja on 3-8 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Sooja on 12-17, rannikul kuni 10 kraadi

Teisipäeval tõusva õhurõhu foonil muutub taevas selgemaks ja saju tõenäosus on öösel väike, päeval üksikud vihmahood siiski välistatud pole. Põhjakaare tuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Öö on selgem ja õhutemperatuur langeb 2-7 kraadini, rannikul on kuni 10 kraadi, päeval tõuseb temperatuur 14-19 kraadini, rannikul on jahedam.

Kolmapäeval sirutub kitsas kõrgrõhuvöönd üle Eesti. Öö on selgem, päev pilverünkadega ja on võimalikud kohatised hoovihmad. Tuul on nõrk. Öösel on sooja 3-8, päeval 16-21 kraadi, rannikul on jahedam.