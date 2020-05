FOTOD ⟩ Tallinnas sajab lund, Võrus on suveilm

Sünoptiku sõnul lükatakse soe meie kohalt Venemaale. Aga tegemist pole sugugi vaid Eesti-sisese nähtusega. Kogu Skandinaavia, sealhulgas ka Soome, on külmenenud. Lähipäevadel jõuab külm õhumass Kesk-Euroopasse ja teisipäevaks kuni Balkanini välja. Täna on löögi all Baltimaad.