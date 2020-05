Lähipäevadel on oodata jahedat ja lörtsivõimalusega ilma

Madalrõhkkond Britta kaugeneb teisipäeval Skandinaavia põhjatipu taha, kuid selle serva mööda jätkub külma õhu vool Läänemere äärde – madalrõhkkonna lohus arenenud osatsüklon liigub aga Peipsi tagant aeglaselt itta.

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva pilves selgimistega ilm. Lõuna- ja Ida-Eestis sajab vihma ja lörtsi, sekka võib ka lund tulla. Puhub loode- ja põhjatuul 5-12, puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi. Teisipäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool on vihma- ja lörtsihooge. Õhtuks sadu lõpeb. Puhub loode- ja põhjatuul 4-9, puhanguti 12 m/s. Saartest alates pöördub tuul läänekaarde ja nõrgeneb õhtuks. Sooja on 5-9 kraadi.

Kolmapäeva päeval on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Hommikul saartel pilvkate tiheneb ning hakkab vihma ja sekka ka lörtsi sadama. Tuul puhub läänekaarest, saartel pöördub hommikuks lõunakaarde kiirusega 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on kahest külmakraadist kuni kolme soojakraadini, rannikul kuni viis soojakraadi. Kolmapäeva päeval pilvkate tiheneb. Vihma- ja lörtsihood liiguvad aeglaselt saartelt üle mandri kirde suunas. Tuul pöördub kõikjal lõunakaarde 2-8, saartel puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 5-10 kraadi.