Pühapäeval tuleb kuni 17 kraadi sooja

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab vihma, pärast keskööd jääb sadu harvemaks. Mitmel pool tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 2 kuni 7, öö hakul Ida-Eestis kagutuul 5 kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 6 kuni 10, Lääne-Eestis 2 kuni 6 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagutuul 5 kuni 10 meetrit sekundis, kuid nõrgeneb pärast keskööd. Hommikul puhub muutliku suunaga tuul 2 kuni 6 meetrit sekundis. Lainekõrgus on 0,7 kuni 1,3 meetrit. Aeg-ajalt sajab vihma ja nähtavus on mõõdukas. Sooja on 8 kuni 10 kraadi.