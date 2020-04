Lähipäevade soojamaksimumiks jääb 15 kraadi

Neljapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati tekib udu. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2 kraadi, rannikul tuleb kuni +4 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 10-15, rannikul kohati 5-8 kraadi.

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +4 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 3-8, õhtuks pöördub põhjakaarde ja tugevneb rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 8-13, rannikul kohati 6 kraadi.