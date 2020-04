Eeloleva nädala keskpaik toob kuni viisteist soojakraadi

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub loode- ja põhjatuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi. Esmaspäeva päeval on samuti pilves selgimistega ilm, kuid mandril sajab kohati vihma. Puhub loode- ja põhja, põhjarannikul läänekaaretuul 2-8, puhanguti 11 m/s. Sooja on 6-11 kraadi.

Teisipäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati vähest vihma. Puhub põhjakaaretuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati vähest vihma. Puhub põhjakaaretuul 3-9, puhanguti 12 m/s. Sooja on 8-13 kraadi.