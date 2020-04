Ilmauurija Jüri Kamenik: sooja ilma niipea oodata ei ole

Hetkel on Kameniku sõnul üsna tavaline aprillikuu ilm. «Kuna meil olid nii soojad talvekuud, siis inimesed ootavad, et võiks juba 15 kraadi olla,» mainis ta ja tõdes, et üle 20-kraadist temperatuuri peab veel kuu aega ootama, kirjutab ERR-i uudisteportaal .

Suvepuhkuseks soovitab ilmauurija kas juuli viimast nädalat või augusti esimest nädalat. «Isegi kui juhtub olema väga jahe ja sajune suvi, siis juuli viimane või augusti esimene nädal on sellised, kus on ikkagi ka 25-kraadist rannailma,» ütles ta ja kinnitas, et tema valiks puhkuseaja just sinna.