Neljapäev toob tormituule ja tugeva lörtsisaju

Kirde-Eestit võib tabada tugev lörtsisadu, Lääne-Eesti saared ja mandri lõunaosa peavad samal ajal trotsima tormituult. Võimalik, et tugevaimad iilid koonduvad sel korral Läti kohale, kuid pöörise väikseimgi otsus teise raja kasuks võib muuta meie ilma kardinaalselt teiseks.

Prognoosi kohaselt eeloleval ööl pilvisus tiheneb. Südaöö paiku jõuab loodest vihma ja lörtsisadu, mis liigub kiiresti üle maa. Kohati sajab ka lund ja sadu on tugev. Mandril puhub läänekaare, pärast südaööd Ida-Eestis kagu- ja lõunatuul 4-10 m/s, hommikul pöördub läände- ja loodesse 7-12, puhanguti kuni 17 m/s. Saartel ja läänerannikul pöördub tuul edelast loodesse ja tugevneb 13-18, puhanguti 23-28 m/s. Õhutemperatuur on 0..+6°C, öö hakul Kirde-Eestis kuni -2°C.

Homme päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab lörtsi ja vihma. pärastlõunal lääne poolt alates sajuvõimalus väheneb. Põhja-Eestis puhub loode- ja põhja-, kirdenurgas esiti ka kirdetuul 7-12, puhanguti 15, Lõuna- ja Lääne-Eestis lääne- ja loodetuul 9-15, puhanguti kuni 20 m/s, saartel ja rannikul 14-20, puhanguti 25, hommikul kuni 28 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 3..8°C.

Ilmateenistus märgib, et viimase aja rohkete tormide põhjus peitub atmosfääri kõrgemates kihtides (5-10 km kõrgusel), kus Atlandi ookeanilt liigub suurte lainetena Euraasia mandri suunas õhu juhtvool ehk jugavool. See koondab tugevama tuule enda ümber ning on võimeline kihutama kiirusega üle 300 km/h (̴ 100 m/s). Keskmine jugavoolu liikumiskiirus ulatub 100 km/h (25-30 m/s).