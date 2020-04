Ilmateenistus: aprillis on oodata keskmisest soojemat ja muutlikku ilma

Kuu keskmine õhutemperatuur tuleb normist kõrgem (norm 3,7..5,9°C). Sademeid on normi piires (norm 25..37 mm).

Aprilli ilm on muutlik. Atlandilt üle Põhja-Skandinaavia itta liikuvate madalrõhkkondade lohud vahelduvad lõuna poolt meile ulatuvate kõrgrõhuharjadega. Kõige sajusem ja tuulisem on ilm kuu algul, kui sajab lisaks vihmale ka lund ja lörtsi ning 3. aprillil on edela- ja lõunatuul tormine.