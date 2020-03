Ilm keerab pärast laupäeva jahedaks ja tuleb ka lund

Laupäeva öö hakul on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, pärast keskööd taevas selgineb. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +2 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhtul pilvisus tiheneb ja kohati sajab vihma. Puhub edelatuul 4-9, rannikul puhanguti 12 m/s, pärastlõunal pöördub läände ja loodesse ning tugevneb saartel puhanguti 15 m/s. Sooja on 8-13, rannikul 4-7 kraadi.

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma, lörtsi ja lund. Puhub loode- ja põhjatuul 5-11, rannikul puhanguti 14-17 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +2 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab lund ja lörtsi. Puhub loodetuul 4-8, puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3 kraadi.