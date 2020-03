Ilmateenistus: Eesti talv oli rekordiliselt soe

Kolme kuu sajusumma Eesti keskmisena oli 178 mm (129% normist), samas kui norm on 138 mm. Sajusemaid talvesid on olnud 4 ja kuivemaid 54.

Klimaatilise talve kestuseks võib tänavu lugeda perioodi 26.-29. veebruar. Just sel lühikesel ajavahemikul, täpsemalt 28. veebruaril mõõdeti Kuusikul talve kõige paksem lumikate (35 cm).

Kui reastada talvede minimaalsed õhutemperatuurid (alates talvest 1949/1950), siis on tänavune minimaalsete õhutemperatuuridest «kõige» soojematest reastades teine tulemus. 2007/2008 talvel oli talve miinimum vaid –16,8 kraadi.

Kõige külmem talvekuu oli veebruar Eesti keskmise õhutemperatuuriga +1,7 °C (norm -–4,5 °C). Soojuselt on see 2. kohal alates 1961. aastast. Veel soojem oli veebruar 1990. aastal (+2,4 °C). Soojuselt kolmandal kohal on talv 1991/1992, mil Eesti keskmine õhutemperatuur oli –0,1 °C. Talve minimaalne õhutemperatuur (-17,5°C) mõõdeti 29. veebruaril Jõgeval.