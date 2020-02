Laupäeval on oodata lume- ja lörtsisadu

Ööl vastu laupäeval on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Kohati sajab kerget lund. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Külma tuleb 5-10, sisemaal kohati kuni -15 kraadi. Rannikul jääb õhutemperatuur paiguti vahemikku -3 kuni +1 kraadi.

Peipsi järvel puhub läänekaare tuul 3-8 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Võib sadada kerget lund. Nähtavus on hea. Külma tuleb 10-12 kraadi.

Laupäeva päeval on püsib vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi, Lääne-Eestis ka vihma, on jäidet. Puhub läänekaare tuul, pärastlõunal edela- ja lõunatuul 4-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur jääb vahemikku -2 kuni +3 kraadi.

Peipsi järvel puhub edelatuul 5-10 m/s. Õhtul pöördub tuul lõunasse. Laine kõrgus on 0,7-1,2 meetrit. Võib sadada kerget lund. Nähtavus on hea. Õhutemperatuur on jääb vahemikku -2 kuni 0 kraadi.