Pühapäeval paisub tuul tormiks

Laupäeva öösel on Eesti kohal kõrgema rõhuga foon ja olulist sadu ei tule ja tuul on nõrk. Selgineva taeva all on ilm üürikeseks kargem ja õhutemperatuur on -1..-5, meretuulega veidi üle 0°C. Päeval pilvisus tiheneb ning saartele jõuab vihma- ja lörtsisadu, õhtul jõuab sadu idapoolsetesse maakondadesse ja seal tuleb algul lumena alla. Läänemerele laieneva madalrõhkkonna servas tõuseb lõunatuul tugevaks, saartel ja rannikul on puhanguid kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on +1..+4°C.