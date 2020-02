Eelolev nädal algab tugeva tuule ja plusskraadidega

Ilmateenistuse teatel ööl vastu esmaspäeva pilvisus tiheneb. Pärast keskööd jõuab Lääne-Eestisse vihma- ja lörtsisadu, mis levib edasi itta. Puhub lõunatuul 7-12, puhanguti 17, saartel ja rannikul 12-17, puhanguti kuni 25 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni 5 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves ilm. Sajab lörtsi ja vihma, Ida-Eestis hommikul ka lund, õhtul jääb sajuhooge harvemaks. Puhub lõuna- ja edelatuul 7-12, puhanguti 17, saartel ja rannikul 12-17, puhanguti 22 m/s. Pärastlõunal tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 2-6 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Puhub edela- ja lõunatuul 5-11, rannikul puhanguti 15-17 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Puhub edela- ja lõunatuul 5-11, rannikul puhanguti 15-17 m/s. Õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja on 2-5 kraadi.