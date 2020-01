Näärikuu lõpp tuleb soe, aga tuuline

Teisipäeval (21.01) toob Norra merelt liikuv madalrõhkkond sisemaale tugevama tuule, mis sisemaal puhub üle 15 meetri sekundis, rannikuti üle 20 meetri sekundis. Päeval pöördub edelatuul läände ja loodesse. Öö on sajuta, päeval jõuab vihmasadu Loode-Eestisse, õhtuks laieneb kõikjale. Vihmasaju sekka võib sadada ka lörtsi. Õhutemperatuur on öösel ühest viie soojakraadini, päeval neljast seitsme soojakraadini.

Reede (24.01) öösel on kohatisi sajuhooge lörtsi ja vihmana, sisemaal ka lumena. Puhub tugev edelatuul. Õhutemperatuur on öö hakul püsib taas nullkraadi läheduses, Lääne-Eestis on öö soojem: kuni neli soojakraadi. Õhutemperatuur päeval on toob kuni seitse soojakraadi.