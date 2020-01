Lähipäevad pakuvad läbivaid soojakraade

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva pilves selgimistega ilm. Kohati võib sadada vähest vihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi. Teisipäeva päeval on samuti pilves selgimistega ilm. Õhtul sajab Lääne-Eestis vihma ja lörtsi. Lõuna- ja edelatuul tugevneb 8-14, saartel ja rannikul puhanguti kuni 20 m/s. Sooja on 1-5 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves ilm. Sajab lörtsi ja vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 7-13, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 1-5 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja ajuti sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 8-13, puhanguti 17, saartel ja rannikul 12-17, puhanguti kuni 22 m/s. Sooja on 4-8 kraadi.