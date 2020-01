Väga soe jaanuar saab lähipäevadel jätku

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Lõuna-Eestis sajab lörtsi ja lund, hommikuks sadu lakkab. Tuul pöördub põhjakaarest edelasse ja läände 3-9 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -5 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Edelatuul tugevneb päeva jooksul 6-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +3 kraadi.

Pühapäeva öösel on pilves ilm. Sajab lund, lörtsi, hommikuks läheb sadu üle vihmaks. On jäiteoht. Puhub edelatuul 7-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 12-16, puhanguti kuni 22 m/s. Õhutemperatuur on öö hakul vahemikus -2 kuni +2 kraadi, hommikuks hakkab temperatuur tõusma. Päeval on pilves ilm ja sajab vihma. Pärastlõunal lääne poolt alates sadu ja pilved hõrenevad. Puhub edela- ja läänetuul 7-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 12-16, puhanguti kuni 22 m/s, õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja on 3-7 kraadi.

Järgmise nädala esmaspäeva öös on vähese pilvisusega, hommikuks pilvisus tiheneb. Hommikul sajab mitmel pool vihma, lörtsi ja lund. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +3 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab mitmel pool vihma ja lörtsi. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 2-5 kraadi.

Teisipäeva öösel liigub üle Eesti väike kõrgrõhuhari ja ilm püsib suurema sajuta kuni õhtuni, siis võivad saartele sajupilved jõuda. Tuul on öösel mõõdukalt tugev ja puhub edelast. Päeval laieneb Läänemerele madalrõhkkonna serv ning edela- ja lõunatuul paisub taas väga tugevaks. Õhutemperatuur on öösel vahemikus 0 kuni+4, päeval +2 kuni +4 kraadi.

Kolmapäeva öösel liigub üle Eesti madalrõhulohk, mis toob vihma, sekka ka lörtsi. Puhub väga tugev edelatuul. Päeval on lauge kõrgrõhuharja mõjul saju võimalus väiksem ning edelatuul annab veidi järele. Õhutemperatuur on öösel vahemikus 0 kuni +5 kraadi, päeval tuleb sooja 4-7 kraadi.