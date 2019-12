Reede pakub kuni kolme külmakraadi

Öösel on enamasti pilves ilm ning hooti sajab lund ja lörtsi. Puhub loode- ja põhjatuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -2 kraadi, saartel ja läänerannikul tuleb kuni +2 kraadi. Teed muutuvad libedaks!t

Peipsi järvel puhub loode- ja põhjatuul 5-10 m/s ja laine kõrgus on 0,6-1,2 meetrit. Kohati on lume ja lörtsihooge ning nähtavus on mõõdukas. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -2 kraadi.