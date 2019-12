Ettevaatust! Teeolud muutuvad talviseks!

Kui viimased päevad on toonud nii öösel kui päeval peamiselt plusskraadid, siis reede pakub taas ka miinuskraade, prognoosib ilmateenistus. Öösel on enamasti pilves ilm ning hooti sajab lund ja lörtsi. Puhub loode- ja põhjatuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -2 kraadi, saartel ja läänerannikul tuleb kuni +2 kraadi. Teed muutuvad libedaks.

Peipsi järvel puhub loode- ja põhjatuul 5-10 m/s ja laine kõrgus on 0,6-1,2 meetrit. Kohati on lume ja lörtsihooge ning nähtavus on mõõdukas. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -2 kraadi.