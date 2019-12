Interaktiivne kaart ⟩ Tugev torm jõudis Lääne-Eesti saartele ja rannikule

Ilmateenistuse teatel tugevneb kolmapäeval kiiresti lõuna- ja edelatuul, mis puhub 12-17, puhanguti kuni 25, saartel ja rannikul kuni 30 m/s. Õhtuks pöördub tuul läände ja loodesse.

Tugevad tuuled saabuvad Eestisse üle Läänemere edela poolt. Ilmateenistus on koostanud interaktiivse kaardi, millelt on näha tuule eeldatav kiirus ja suund kolmapäeval. Prognoosi järgi tabavad kõige tugevamad tuuled Lääne-Eesti saari ning lääne- ja põhjarannikut kolmapäeval ajavahemikus kella 16-18.

Ilmateenistus andis kolmapäevaks kogu Eestile teise astme hoiatuse, mis tähendab, et ilm on ohtlik. Teise astme hoiatuse tähenab, et esineb tavatuid ilmastikunähtusi. Inimesed peaksid olema teise astme hoiatuste puhul väga tähelepanelikud ja jälgima pidevalt ilmaprognoosi. Inimesed peaksid olema teadlikud riskidest, mis võivad olla vältimatud. Järgida tuleb kõiki võimuesindajate poolt antud soovitusi.

Ilmateenistus kasutab hoiatuste puhul kolmeastmelist süsteemi. Esimese taseme hoiatus tähendab, et ilm võib olla teatud olukordades ohtlik. Teise taseme hoiatus tähendab, et ilm on ohtlik ja esineb tavatuid ilmastikunähtusi. Kolmanda taseme hoiatus tähendab eriti ohtlikku ilma, mis toob tõenäoliselt kaasa suured kahjustused.

Teeilmakeskuse andmetel toob kolmapäeval Lõuna-Soome kohale jõudev tsüklon Eestisse orkaanimõõtmetega ehk kuni 33 meetrit sekundis puhuvad tormituuled.

llmamudelid näitavad, et homme liigub üle Lõuna-Soome aktiivne tsüklon, mis toob Tampere-Jyväskylä-Kouvola piirile tiheda lumesaju, Helsingi piirkonda tugeva tuule koos vihmasajuga ning Eesti kohale vihma ja tormituuled, teatas Teeilmakeskus.

Merel võib prognoosi kohaselt esineda kuni 33 m/s puhuvaid tuulepuhanguid. Madalrõhkkonna tagalas algab külma õhu sissevool Eestisse ja temperatuurid langevad. Seega on kolmapäeval oodata tormikahjustusi ja elektrikatkestusi. Merel võib esineda häireid laevaliikluses. Liikluses tasub tähelepanelik, kuna teedel võib olla takistusi.

Päästeamet soovitab inimestel teha tormiks ettevalmistusi ning käituda tormi ajal nii, et ei satuks ohtu enda või teiste elu ja tervis. Enne tormi Korja õuest kokku tuulega lendu tõusta võivad esemed. Pargi sõiduk lagedale või garaaži. Arvesta võimalike elektrikatkestustega: varu koju piisavalt toitu ja jooki. Tangi auto kütusepaak täis. Tormi ajal Püsi siseruumides. Ära sõida autoga. Kui sõit on vältimatu, vali sobiv sõidukiirus ning arvesta teele langeda võivate puude või muude takistustega. Hoia eemale maha langenud elektriliinidest. Teavita neist Elektrilevi rikketelefoni numbril 1343 ja eluohtlikest olukordadest Häirekeskust numbril 112. Võimalusel väldi kütmist – korsten võib tugeva tuule tõttu tagurpidi käima hakata, see tähendab et kui tuul on väga suur võib see kaaluda üle korstna tavapärase tõmbe. Inimvigastuste ja otsest ohtu põhjustavate purustuste korral helista hädaabinumbril 112. Juhul kui elekter peaks katkema Teavita sellest ka elektriettevõtteid. Elektrikatkestuse korral kasuta valgusallikana pigem patareidel töötavat taskulampi, mitte küünlaid. Jälgida infokanaleid täiendavate prognooside ja käitumisjuhiste saamiseks: näiteks patareidega või autoraadio. Tunne huvi, kas sinu tutvuskonna vanemate inimestega on samuti kõik korras.

Tallinn on seoses tormihoiatusega kõrgendatud valmisolekus

Seoses tormihoiatusega on Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupp kõrgendatud valmisolekus.