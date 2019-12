Madalrõhkkond toob pühapäevaks lörtsi ja vihma

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva pilves ilm. Ajuti sajab lund ja lörtsi, lääne pool ka vihma. Puhub kagutuul 7-12, rannikul puhanguti 15-18 m/s, hommikuks nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagutuul 8-11, puhanguti kuni 14 m/s, hommikuks tuul nõrgeneb. Lainekõrgus on 0,8-1,3 meetrit. Ajuti sajab lund ja lörtsi. Nähtavus on mõõdukas, kuid sajus halb. Õhutemperatuur on 0 kuni +1 kraad.