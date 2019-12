Ilmateenistus andis kogu Eestile esimese taseme tormihoiatuse

Päästeamet soovitab inimestel olla tormiks valmis ning korjata õuest kokku kerged esemed ja lahtine mööbel. Samuti on soovitatav parkida sõiduk lagedale või garaaži, et vältida langevaid puid või õhus lendavaid puuoksi. Ka on mõistlik sulgeda tormi ajaks kõik uksed ja aknad.