Edelatuul toob saartele ja rannikule tormipuhanguid

Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma ja lörtsi. Paiguti on udu. Edelatuul tugevneb järk-järgult hommikuks 6-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 12-15, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on 0..+5°C.