Laupäev toob lund ja lörtsi

Ööl vastu laupäeva on pilves ilm. Vihma- ja lörtsisadu läheb lääne poolt alates üle lumeks. Hommikuks sadu ja pilved hõrenevad. Tuul pöördub kõikjal loodesse ja tugevneb 7-12, rannikul 12-15, puhanguti 18-21 m/s. Hommikuks tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur langeb vahemikku 0 kuni -4, rannikul kuni +2 kraadi. Teed muutuvad libedaks.

Peipsi järvel puhub lõunatuul 7-11, puhanguti kuni 14 m/s. Vastu hommikut pöördub tuul loodesse. Laine kõrgus on 0,9-1,5 meetrit. Öö on sajune, vihmasadu läheb üle lumeks. Nähtavus on mõõdukas, sajus halb. Õhutemperatuur langeb hommikuks 1 kuni 3 külmakraadini.