Lähipäevad toovad päikselisema ilma ja miinuskraadid

Pühapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagu- ja idatuul 2-8, öö hakul saartel puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni -8 kraadi, kohati tuleb -10 kraadi, saarte rannikul on aga kohati oodata kuni 2 kraadi sooja. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis on pilvisem ja kohati võib vähest lund sadada. Puhub kagu- ja idatuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -4 kuni +1 kraadi.

Esmaspäeva öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni -7 kraadi, saarte rannikul tuleb kuni +2 kraadi. Päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +3 kraadi.