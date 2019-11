Soome ilmateenistus: lähinädalad on keskmisest soojemad, Lõuna-Soomes jääb lumi taevasse

Kui Lõuna-Soomes sajabki eelolevatel nädalatel lund, siis sulab see kohe ära. Lapimaal on tõelist pakast oodata alles detsembri alguses.

Sünoptik Anne Borgströmi sõnul on kogu talve ilma Soome puhul väga raske ennustada, seda just madal- ja kõrgrõhkkondade järskude vaheldumiste tõttu. Siiski kaldub ta arvama, et tõelist talve pole tänavu loota. «Kõik praegused tundemärgid näitavad, et eelolev talv tuleb Soomes tavalisest soojem,» ütles Borgström.