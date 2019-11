Nädala lõpus võib tulla kuni 10 kraadi sooja

Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Lõuna-Eestis sajab kohati vähest lund ja lörtsi. Puhub ida- ja kirdetuul 5-10, põhjarannikul puhanguti 15, öö hakul kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni -7 kraadi, rannikul tuleb kohati +2 kraadi. Päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub ida- ja kagutuul 4-10, põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +3 kraadi.

Reede öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab veidi. Puhub ida- ja kagutuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -5 kraadi, rannikul tuleb kuni +3 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati tibutab vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8 m/s. Sooja on 2-8 kraadi.

Laupäeva öösel on valdavalt pilves ilm ja kohati sajab vähest vihma, on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8 m/s. Sooja on 1-6 kraadi. Päeval on pilves ilm ja kohati sajab vähest vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8 m/s. Sooja on 4-8 kraadi.

Pühapäeval liigub madalrõhuala üle mere Soome poole ja selle vahetus läheduses sajab Eestis aeg-ajalt vihma, õhtul jääb sajuhooge harvemaks. Tuul pöördub päeval lõunakaarest läänekaarde ja on praegustel andmetel võrdlemisi rahulik. Öösel on sooja 2-7, päeval 6-10 kraadi.

Järgmise nädala esmaspäeval kaugeneb madalrõhuvöönd Karjala poole ja selle mõju väheneb. On veel üksikuid vihmahooge, õhtu poole võib sekka ka lörtsi tulla. Tuul pöördub põhjakaarde ja õhtul tugevneb. Ööpäeva vältel on sooja 2-7 kraadi.