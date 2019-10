Tormituul toob Läänemerele kuni viiemeetrised lained

Läänemere põhjaosas, Soome lahel, Väinamerel ning Liivi lahe põhjaosas puhub edela- ja lõunatuul 14 kuni 18, puhanguti kuni 25 m/s. Laine kõrgus on merel 3 kuni 5 meetrit, lahtedes 1,5 kuni 3,5 meetrit, Väinamerel 0,9 kuni 1,5 meetrit.

Läänemere põhjaosas puhub edela- ja lõunatuul 14 kuni 18, puhanguti 25 m/s, õhtul pöördub loodesse ja nõrgeneb 6 kuni 11 m/s. Varahommikul puhub muutliku suunaga 2 kuni 7 m/s, päeval kirde- ja põhjatuul 7 kuni 12, puhanguti 15 m/s. Laine kõrgus on algul 3 kuni 5, hiljem 1 kuni 2,5 meetrit.

Soome lahe lääneosas puhub edela- ja lõunatuul 12 kuni 17, puhanguti kuni 25 m/s, õhtul pöördub loodesse ja nõrgeneb 7 kuni 11 m/s. Hommikul puhub muutliku suunaga tuul 2 kuni 7 m/s, pühapäeva päeval tugevneb kirde- ja põhjatuul 7 kuni 11, puhanguti 15 m/s. Laine kõrgus on algul 2 kuni 4, pühapäeva päeval 1 kuni 2 meetrit. Ajuti sajab vihma ja nähtavus on mõõdukas või halb.

Soome lahe idaosas puhub lõuna- ja edelatuul 8 kuni 12, puhanguti 15 kuni 18 m/s, hilisõhtuks pöördub tuul loodesse ja puhub 6 kuni 12 m/s. Ennelõunal puhub muutliku suunaga tuul 2 kuni 7 m/s, pärastlõunal tugevneb kirdetuul 6 kuni 10, puhanguti 14 m/s. Laine kõrgus on laupäeval ja pühapäeva pärastlõunal 1,5 kuni 2 meetrit.

Liivi lahe põhjaosas ja Väinamerel puhub edelatuul 14 kuni 17, puhanguti 20 kuni 25 m/s, õhtul pöördub läände, loodesse ja nõrgeneb 6 kuni 11 m/s. Pühapäeva varahommikul puhub muutliku suunaga 2 kuni 7 m/s, enne keskpäeva tugevneb edelatuul 10 kuni 15, puhanguti 20 m/s. Laine kõrgus Liivi lahel on 1,5 kuni 3 meetrit, Väinamerel 0,8 kuni 1,5 meetrit. Sajab vihma ja nähtavus on mõõdukas või halb.

Uus nädal toob ilma külmenemise ja lumesaju

Uuel nädalal on kohati oodata kuni kuus kraadi külma ja tulemas on ka lumesadu, prognoosib ilmateenistus.

Esmaspäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati, peamiselt saartel ja Kirde-Eestis, sajab vihma ja lörtsi. Puhub loode- ja läänetuul 4-10, öö hakul rannikul puhanguti kuni 15 m/s, hommikuks nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2 kraadi, rannikul kohati +6 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati, peamiselt saartel ja Kirde-Eestis sajab vihma ja lörtsi. Puhub põhjakaare tuul 1-7 m/s. Sooja on 3-7 kraadi.

Teisipäeva öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Saartelt algav vihmasadu levib mandrile ja läheb sisemaal üle lörtsiks ja lumeks. Loode- ja põhjatuul tugevneb 4-10, hommikuks rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +2 kraadi, rannikul on kuni +5 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab nii vihma ja lörtsi, kuid ka lund, pärastlõunal sadu hõreneb. Puhub loode- ja põhjatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 1-5 kraadi.