Ees on ootamas sügise kohta soe nädalalõpp

Reede öösel on pilves, üksikute selgimistega ilm. Vahetevahel sajab veidi vihma, mitmel pool on udu. Põhja-Eestis puhub idakaare tuul, lõuna poolt alates pöördub edelasse ja puhub 3-9, rannikul öö hakul puhanguti kuni 14 m/s, hommikuks nõrgeneb. Sooja on 6-12 kraadi.

Peipsi järvel puhub edelatuul 4-9 m/s ja laine kõrgus on 0,4-0,9 meetrit. Vahetevahel sajab veidi vihma. Nähtavus on mõõdukas, paiguti tekib udu. Sooja on 7-9 kraadi.

Päeva on pilves, üksikute selgimistega ilm. Vahetevahel sajab veidi vihma, hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 10-14 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja edelatuul 2-8 m/s ja laine kõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Vahetevahel sajab veidi vihma. Nähtavus on mõõdukas, hommikupoolikul püsib udu. Sooja on 10-12 kraadi.

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja ajuti sajab vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 2-8 m/s. Sooja on 7-12 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Ajuti sajab vihma, pärastlõunal sadu hõreneb. Hommikupoolikul lääne poolt alates pöördub tuul edelasse ning tugevneb 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 11-15 kraadi.