Teisipäev toob vihmasele ilmale korraks vaheldust

Teisipäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Öö hakul sajab kohati hoovihma, pärast keskööd on olulise sajuta. Puhub põhjakaare tuul 3-8, rannikul öö hakul puhanguti 12 m/s, hommikupoole ööd muutlik tuul 1-6 m/s. Õhutemperatuur on 1..5, rannikul kohati 8, sisemaal pikemate selgimiste korral kuni -1°C.

Homme päeval on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartelt alates pöördub itta ja kagusse ning tugevneb 4-9, pärastlõunal rannikul puhanguti 12, saartel 14 m/s. Õhutemperatuur on 6..11°C.

Edaspidi on meie ilma kujundajaks ulatuslik läänepoolne madalrõhuala. See tähendab, et vihma jagub mitmele poole nii öötundidel kui päevasel ajal. Õhutemperatuuri määrab suhteliselt soe õhumass ja päeviti on sooja 10°C ringis.